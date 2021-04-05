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Нужно молиться о тех, кто управляет государством, чтобы Господь позволил им избежать ошибок. 

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) сказал в комментарии .

«Политические рейтинги почему-то считаются важнейшим инструментом получения или удержания власти, и ради нужных показателей якобы можно и нужно идти на различные хитрости и манипуляции. Их перечень очень широк – от сознательного нагнетания страстей в чувствительных для общества сферах до многократного использования метода "переобувания в воздухе"», - считает митрополит Антоний.

Однако, подчеркнул он, «есть вещи во сто крат важнее политики», например – патриотизм, забота о государстве и народе, желание оставить о себе хорошую память в истории, и «в контексте этих категорий гонка за рейтингами выглядит как гонка за миражами. Точно так же это выглядит и в свете необходимости отвечать за свои слова и поступки перед Богом, в руках Которого и находится источник всякой власти и могущества».

«В книге святителя Николая Сербского «Война и Библия» есть такие слова: «У достойных начальников в державе мир и на войне победа». Вот как расшифровывает данный тезис автор книги: "Начальники народа, чтившие Единого Живого Господа, жившие по Его закону, самою жизнью своею обеспечивали мир государству, и тогда или совсем не было войны, или же если война и была, то они побеждали врага. В том, чтобы иметь Господа знаменем своим, и была добродетель достойных народных начальников, судей, царей, первосвященников, воевод и князей».

Другими словами – именно Боголюбивая, праведная и честная жизнь политических лидеров, а не погоня за рейтингами гарантировала процветание и светлое будущее их Отчизны. В ином случае происходила катастрофа. Об этом святитель написал такие строки: «Если же начальники возгордятся своею силою, или мудростью, или богатством (что даруется им Богом) и отпадут от Бога, то Господь строго наказывает и начальников, и народ», – напомнил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний отметил, что в этом контексте крайне важно помнить об ответственности за свои действия перед Богом.

«Как известно, кому больше дано, с того и больше спросится. Попрание заповедей Божьих, забота о своей власти, а не благе народа, ставка на манипуляции и притеснения, борьба с Господом и Его Церковью, желание иметь побольше ресурсов за счет простых людей – все это элементы пути, который ведет к трагедии любого государства и народа.

Именно поэтому верующим необходимо усердно молиться о тех, в чьих руках находится руль корабля под названием «Украина».  Молиться о том, чтобы Господь их укрепил и позволил избежать страшных ошибок, которые скажутся на нашем общем будущем. Поверьте, такая поддержка очень и очень важна», – подытожил управляющий делами УПЦ.
ForUm

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