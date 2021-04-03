В Каире делегация игуменов и представителей монастырей Украинской Православной Церкви встретилась со Святейшим Патриархом Коптским Тавадросом II.

Фото: сайт ОВЦС УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ, патриарх Тавадрос II рассказал монахам из Украины об основах церковной жизни в Египте.

«Наша Церковь совершает свое служение Иисусу Христу, основываясь на трех основах, Первой основой является правильное христианское учение и просвещение наших верующих. Вторая основа, на которой стоит наша Церковь, – многочисленные мученики, которые проливают кровь ради Церкви. Мы называем нашу Коптскую Церковь Церковью мучеников, и, как она дала мучеников в первые века и давала на протяжении всей своей истории, так она дает много мучеников и в настоящее время. Третья основа, на которой утверждается наша Церковь как свидетель Иисуса Христа, – это наше монашество. Первым монахом был египтянин, и первый монастырь в мире был основан на земле Египта. И нам было очень приятно и радостно, что вы смогли посетить наши монастыри», – рассказал патриарх.

Глава Коптской Церкви добавил, что сегодня в Египте проживают более 15 млн. египетских христиан (коптов), а еще 2 млн православных верующих насчитывается в диаспоре.

«Мы с детства читали жития отцов Египта. В эти дни мы своими глазами увидели места их подвигов. Во время посещения монастырей Египта один из наших собратьев сказал, что мы чувствуем духовную перезагрузку, духовное обновление», – поделился впечатлениями глава делегации УПЦ митрополит Святогорский Арсений.

Архиерей также рассказал о жизни и современном состоянии Украинской Православной Церкви, приведя статистические данные по количеству монастырей и приходов.

Как сообщалось, по благословение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, с 26 марта по 2 апреля состоялась паломническая поездка делегации игуменов и монахов украинских монастырей УПЦ по монастырям Египта. Возглавил делегацию намесник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорской Арсений. Цель поездки — знакомство с современной монашеской жизнью Коптской Церкви и развитие взаимоотношений между УПЦ и Коптской Церковью.