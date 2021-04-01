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В Киеве духовенство и верующие захваченных храмов из разных епархий Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по улицам города от Владимирской горки - к Офису Президента Украины, неся ящики с письмами, в которых просьба услышать голос Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие передали Президенту Украины Владимиру Зеленскому письма-обращения с более 1 млн. подписей, в отношении реализации конституционного права законодательной инициативы в Верховной Раде Украины с целью защиты прав верующих УПЦ.

Подписи в Киев привезли представители общин из разных епархий Украинской Православной Церкви, пострадавших от рейдерских захватов.

Представитель Офиса Президента принял коробки с письмами на регистрацию.

«Вся полнота канонической Церкви надеется на то, что голос народа будет услышан. Ведь служение народу как раз и означает обеспечение соблюдения Конституции, защиту прав простых людей, а также уважение к их позиции и обращениям. Верующие передали в Офис Президента Украины более 1 млн. подписей граждан с требованием использовать предоставленное президентской вертикали право законодательной инициативы для отмены ряда скандальных антицерковных законов», - отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, речь идет о Законах Украины №2673-VIII и №2662-VIII. Действуя вопреки требованиям ст.35 Конституции Украины, используя указанные законы, государство грубо вмешивается в деятельность Украинской Православной Церкви.

В УПЦ уверены, государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, навязывают свое понимание ее религиозной и иерархической структуры. Нарушаются положения Конституции Украины, которые исключают возможность установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентирующих право каждого исповедовать любую религию. Из-за этого, религиозные общины УПЦ находятся под постоянным давлением между органами государственной власти и рейдерами. Их лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее.
ForUm

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