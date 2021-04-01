В ночь на 1 апреля в Одессе на Французском бульваре неизвестные обстреляли развлекательный комплекс Park Residence, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.



Ночью двое неизвестных совершили несколько выстрелов в сторону здания развлекательного комплекса и бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждены только окно заведения.

С места происшествия полицейские изъяли четыре стреляные гильзы предположительно от гладкоствольного охотничьего ружья. Принимаются меры по установлению полных обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.