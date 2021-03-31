также в разделеОбщество
31 марта. Картина дня
Ляшко рассказал, когда начнется применение вакцины CoronaVac 6
Украина в 2020 году была третьей по количеству новых дел в ЕСПЧ 10
РФ в ТКГ отказалась с 1 апреля обеспечить перемирие на Донбассе 12
Кабмин повысил тарифы на доставку пенсий Укрпочтой 14
Зеленский обнародовал декларацию за 2020 год 38
В двух учебниках по истории напечатали карту Украины без Крыма 37
ГФС заявила о разоблачении схемы вывоза карпатского леса 13
В Хмельницкой области могут ввести красную зону карантина 10
Убийства, пытки, закрытие телеканалов: Госдеп США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в Украине 44
В Украине запретили обустраивать места для парковки на тротуарах 13
«Конец эры военкоматов»: в Украине появится электронный военный билет 37
ВСУ сократили призыв на срочную службу 116
В «Аскании-Новой» снова погибли десятки серых журавлей 11
В Минюсте рассказали, как защитить свои права в гражданском браке 14
ВСП отстранил требовавшую $4 тысячи судью 12
Апелляционный суд отказался освободить Антоненко 13
Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год 11

В четверг, 1 апреля, в большинстве областей Украины ожидается + 15 + 20 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Вдоль полосы Сумская – Черкасская – Полтавская – Одесская область воздух будет немного свежее – + 11 + 15 градусов. Также может быть прохладнее в прибрежных морских зонах.

Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный.

1 апреля дожди пройдут в западных и местами в северных областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков. В западных областях появятся первые грозы!

На карте зона возможных гроз - желтый или желтый цвет.

В Киеве завтра почти лето – ожидается днем ​​17 + 19 градусов. Ветер с юго-запада, существенные осадки маловероятны, а вот пятница будет в столице дождевой.

2 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей, температура воздуха начнет постепенно снижаться, сначала на Западе и Севере, а на выходных похолодает в большинстве областей Украины.    
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
12
Теги