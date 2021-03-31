В четверг, 1 апреля, в большинстве областей Украины ожидается + 15 + 20 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Вдоль полосы Сумская – Черкасская – Полтавская – Одесская область воздух будет немного свежее – + 11 + 15 градусов. Также может быть прохладнее в прибрежных морских зонах.

Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный.

1 апреля дожди пройдут в западных и местами в северных областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков. В западных областях появятся первые грозы!

На карте зона возможных гроз - желтый или желтый цвет.

В Киеве завтра почти лето – ожидается днем ​​17 + 19 градусов. Ветер с юго-запада, существенные осадки маловероятны, а вот пятница будет в столице дождевой.

2 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей, температура воздуха начнет постепенно снижаться, сначала на Западе и Севере, а на выходных похолодает в большинстве областей Украины.