Украина присоединилась к инициативе более 20 стран мира, а также Всемирной организации здравоохранения по созданию нового международного договора для реагирования на пандемию и равноправное и справедливое распределение вакцин, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Отмечается, что Коммюнике по Международному договору о пандемии подписали: Дж. В. Байнимарама, премьер-министр Фиджи; Антонио Луис Сантуш да Кошта, премьер-министр Португалии; Йоханнис, президент Румынии; Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании; Поль Кагаме, президент Руанды; Ухуру Кениятта, президент Кении; Эммануэль Макрон, президент Франции; Ангела Меркель, канцлер Германии; Шарль Мишель, президент Европейского совета; Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции; Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея; Себастьян Пиньера, президент Чили; Карлос Альварадо Кесада, президент Коста-Рики; Эди Рама, премьер-министр Албании; Сирил Рамафоса, президент Южной Африки; Кот Роули, премьер-министр Тринидада и Тобаго; Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов; Каиса Саид, президент Туниса; Маки Салл, президент Сенегала; Педро Санчес, премьер-министр Испании; Эрна Солберг, премьер-министр Норвегии; Александр Вучич, президент Сербии; Джоко Видодо, президент Индонезии; Владимир Зеленский, президент Украины; д-р Тедрос Адханом Гебреесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

«Пандемия COVID-19 является самым большим вызовом, с которым мировое сообщество сталкивалась с 1940-х годов. В то время, после двух разрушительных мировых войн, политические лидеры объединились для создания многосторонней системы. Цели были понятны: объединить страны, развеять соблазн изоляционизма и национализма и решить проблемы, которые могут быть урегулированы только совместными усилиями в духе солидарности и сотрудничества, а именно - мира, процветания, здоровья и безопасности», – говорится в тексте коммюнике.

Подписанты выразили надежду, что общей борьбой с пандемией COVID-19 удастся построить прочную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения. «Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации. Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности», – отмечается в документе.

«Поэтому мы стремимся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями. Иммунизация является глобальным общественным благом, и нам нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин», – подчеркивается в коммюнике.

Подписанты считают, что страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее. «Такое восстановленное коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности к пандемии на самом высоком политическом уровне. Договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, и будет поддерживать принцип «здоровье для всех». Имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую мы сможем развивать и совершенствовать», – говорится в сообщении.

«Основная цель этого договора будет заключаться в поощрении общегосударственного подхода и участия всего общества, укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей и устойчивости к будущим пандемиям. Это включает значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными, исследований и местного, регионального и глобального производства и распространения медицинских средств противодействия и меры по обеспечению общественного здоровья, таких как вакцины, лекарства, средства диагностики и средства индивидуальной защиты. Это также должно включать признание подхода «Единое здоровье», который связывает здоровье людей и животных с нашей планетой. Также такой договор должен привести к большей взаимной подотчетности и совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству в рамках международной системы с ее правилами и нормами», – отмечается в документе.