также в разделеОбщество
На участника акции под ОП составили админпротокол за фейковый орден 8
Украина заказала Франции высотные подъемники для пожарных авто, 90% отечественных – изношены 8
Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд 8
Львов продлил усиленный карантин до 12 апреля 11
Хомчак прокомментировал слухи о назначении Верещук министром обороны 30
В Минздраве озвучили ключевые факторы борьбы с COVID-19 25
СБУ провела новые обыски у представителей «Украинского выбора» 21
Украина поддержала заключение Международного договора о пандемии 21
В ОПЗЖ прокомментировали 20 новых обысков, проведенных СБУ и ОГП у членов партии и активистов «Украинского выбора» 16
В Украине зафиксировано 689 сообщений о побочных реакциях после COVID-вакцинации 23
Степанов: «Британский» штамм COVID-19 терроризирует Украину 15
Степанов: Ситуация с коронавирусом остается достаточно напряженной 8
Хомчак не считает вероятным наступление РФ с белорусского направления 27
Минздрав готов ежемесячно вакцинировать от коронавируса до 4 миллионов человек 13
Хомчак оценил возможность пробития РФ коридора в Крым 42
Ляшко: Медицинская система выдержит 24 тысячи больных COVID-19 ежедневно 17
Аваков задекларировал почти 700 тысяч зарплаты и три квартиры 23
Хомчак: На Донбассе постоянно присутствует 2–3 тысячи военных РФ 25

Российская Федерация полностью содержит не подконтрольные украинскому правительству территории Луганской и Донецкой областей. Об этом в интервью изданию «Гордон» рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Вы знаете, не готов я сказать эту цифру. Я знаю, что большие деньги. Но не скажу сейчас [точную сумму], – отметил он. – Россия полностью содержит тот регион, чтобы он существовал. Там и горючее, там и продукты, там и одежда, там и те все проекты, которые они сегодня декларируют для гражданских людей, – развития, существования, обучения... То есть это все средства». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
12
Теги