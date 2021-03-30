Российская Федерация полностью содержит не подконтрольные украинскому правительству территории Луганской и Донецкой областей. Об этом в интервью изданию «Гордон» рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.
«Вы знаете, не готов я сказать эту цифру. Я знаю, что большие деньги. Но не скажу сейчас [точную сумму], – отметил он. – Россия полностью содержит тот регион, чтобы он существовал. Там и горючее, там и продукты, там и одежда, там и те все проекты, которые они сегодня декларируют для гражданских людей, – развития, существования, обучения... То есть это все средства».
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