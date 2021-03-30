Президент Пакистана Ариф Алви заболел COVID-19 после получения первой дозы прививки.

Как сообщает Укринформ, об этом сам Алви написал на своей странице в сети Твиттер.

«Получил положительный результат теста на COVID-19... Получил первую дозу вакцины, но антитела начинают вырабатываться после второй дозы, которую я ожидал на следующей неделе», - заявил Алви.

Отметим, что Пакистан сейчас проходит сквозь третью волну пандемии COVID-19. В столице страны в воскресенье обнаружили более 700 новых случаев инфицирования коронавирусом. Такое большое количество больных были зарегистрированы в городе только третий раз с начала пандемии.