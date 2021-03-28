Генсек ООН осудил убийство десятков мирных граждан Мьянмы и призывает к скорейшему решению кризиса в стране. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

«Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш) осуждает убийство десятков мирных граждан Мьянмы, включая детей и подростков, силами безопасности... Насилие со стороны военных, которое привело сегодня (в субботу. — ред.) к высоким потерям с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердой, единой и решительной международной ответа. Критично (важно) найти срочное решение этого кризиса», — говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте всемирной организации.

Гутерриш призвал военных воздержаться от насилия и репрессий. Он также добавил, что те, кто причастен к нарушениям прав человека в Мьянме, должны быть привлечены к ответственности.

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.