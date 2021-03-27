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Доминиканская Республика меняет правила въезда в страну для туристов. С 1 апреля въезд будет разрешен лишь для тех, кто заполнит электронную анкету и получит QR-код.

До 31 марта в страну можно будет въехать по бумажной анкете, однако с апреля от бумажного носителя откажутся. По словам министра туризма Доминиканы Давида Кольядо, это позволит ускорить процесс въезда туристов в страну.

«С момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года нам удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее на основании отзывов пассажиров. Мы провели более 500 тестов и обновлений, чтобы гарантировать бесперебойную работу платформы с 1 апреля, когда ее использование станет обязательным для всех», - сказал Кольядо.
ForUm

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