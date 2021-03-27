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Посольство США в Украине, комментируя гибель четырех военных на Донбассе, призвало Россию прекратить агрессию против Украины и конструктивно участвовать в переговорах.

Об этом сказано в сообщении ведомства в Twitter.

В посольстве добавили, что глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат в результате обстрелов вблизи города Шумы.

«Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое причиняет страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах, и прекратить агрессию в Украине», — сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
ForUm

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