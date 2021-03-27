Посольство США в Украине, комментируя гибель четырех военных на Донбассе, призвало Россию прекратить агрессию против Украины и конструктивно участвовать в переговорах.
Об этом сказано в сообщении ведомства в Twitter.
В посольстве добавили, что глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат в результате обстрелов вблизи города Шумы.
«Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое причиняет страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах, и прекратить агрессию в Украине», — сказано в сообщении.
Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні внаслідок обстрілів поблизу м Шуми. Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, що спричиняє страждання, конструктивно взяти участь у мирних переговорах, й припинити агресію в Україні— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 26, 2021
Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
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