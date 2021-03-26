Полиция задержала преступников, похитивших юношу в Одессе и требовавших 1 млн долларов выкупа, сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

Парня похитили в ночь с 23 на 24 марта. На взятом напрокат авто потерпевшего вывезли в Киев и держали связанным в арендованной квартире.

Свои условия похитители сообщили по телефону: 1 млн долларов США или сына больше не увидит.

«Работники Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины и полиция Одесской области моментально включились в работу и за считанные часы вычислили злоумышленников и продумали оперативную комбинацию. Сегодня в Одессе во время передачи части денег в размере 100 тыс. долларов США задержали 2-х сообщников угонщиков. А уже через несколько минут в арендованную квартиру в центре столицы ворвались спецназовцы, оперативники и следователи», - сообщил Клименко.

4-х фигурантов задержали на месте. Юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками.

Правовая квалификация преступлений - вымогательство и похищение человека.

По данным Клименко, что все похитители - выходцы одной из стран Закавказья.