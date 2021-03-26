Несмотря на пандемию, количество украинцев, открывших свой бизнес в Польше в 2020 году, выросло на 20%. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Rzeczpospolita.

В конце 2020 года в Учреждении социального страхования (ZUS) в Польше было зарегистрировано более 21,5 тысячи иностранцев, которые занимаются предпринимательством. Это почти на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.

Согласно исследованию агентства по трудоустройству Gremi Personal, в феврале этого года почти четверо из пяти экономических иммигрантов из Украины имели планы или собирались начать собственный бизнес в Польше. Это означает, что с прошлого года количество украинцев, которые хотят начать собственное дело в Польше, возросло на треть.

Так, количество украинских граждан, которые ведут бизнес в Польше, за последний год вырослл более чем на одну пятую, до 5900.

По данным Аналитического центра Gremi Personal, украинские бизнесмены выбирают Польшу по нескольким причинам: географическая близость, похожий язык, стабильная экономика, и, прежде всего, прозрачные условия для начала и ведения хозяйственной деятельности для иностранцев.

Важной причиной также являются прозрачные налоговые нормы и правительственные правила.

По оценкам экспертов, украинский бизнес в Польше становится все более цивилизованным и упорядоченным. Так, украинцы, которые ранее убирали дома и офисы, сейчас открывают клининговые компании, строители – ремонтно-строительные фирмы. Пандемия раскрыла тоже новую тенденцию в трудовой иммиграции из Украины - в прошлом году к ней присоединились владельцы обанкротившихся малых и средних фирм, которые активно ищут работу в Польше, а со временем, когда изучают язык, адаптируются - открывают в Польше собственный бизнес.