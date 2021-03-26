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Лидеры стран-членов ЕС договорились в ближайшее время сохранять ограничения на несущественные поездки, но при этом начинать подготовку к их постепенному ослаблению.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в коммюнике по итогам саммита 25 марта, который состоялся в формате видеоконференции.

«Эпидемическая ситуация остается серьезной, в том числе с учетом вызовов, которые создают новые штаммы. Следовательно, ограничения, в том числе на несущественные поездки, на данный момент нужно сохранить - принимая во внимание особенность положения приграничных общин», - отмечают в коммюнике, добавляя, при этом следует обеспечить беспрепятственное движение товаров и услуг в рамках единого рынка.

«Вместе с тем, должны начаться приготовления для общего подхода к постепенному ослаблению ограничений - чтобы обеспечить, что усилия стран будут скоординированными, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить действующие меры. Юридическая и техническая работа над взаимосовместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами, на основе предложения Еврокомиссии, должна рассматриваться как неотложный вопрос», - отмечают лидеры.

Напомним, 17 марта Еврокомиссия представила проект «цифровых зеленых сертификатов» (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.

На запуск «паспортов вакцинации» больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично «спасти» следующий сезон.
ForUm

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