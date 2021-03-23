Международный медиапроект «Люди» показал специальный эфир по случаю праздника Торжества Православия и крестных ходов верующих Украинской Православной Церкви.

Фото: скрин видео Ютуб канала «Перший Незалежний»

Как сообщает Центр информации УПЦ, благодаря телевизионным прямым включениям присутствующие в студии вели диалог с участниками Крестных ходов из всех городов Украины.

Участниками программы стали митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, архимандрит Алипий (Светличный), публицист и писатель Ян Таксюр, музыкант и общественный деятель Олег Карамазов, преподаватель Киевской духовной академии и семинарии Олег Надь.

Трансляции, участие в которых принимают общественные и церковные деятели Украины, можно увидеть на площадках медиапроекта «Люди», телеканала «Перший Незалежний» и интернет-издания «Страна.ua».

Как сообщалось ранее, 21 марта в день Торжества Православия десятки тысяч верующих Украинской Православной Церкви прошли крестными ходами в Запорожье, Херсоне, Харькове, Черкассах, Могилев-Подольском, Северодонецке, Изюме и других городах Украины.

Верующие во время крестных ходов с иконами в руках молились о мире в Украине.