Полиция Страсбурга разоблачила масштабную схему похищения велосипедов, к которой причастен сотрудник Генерального консульства Российской Федерации.

Об этом пишет France Bleu, передает Укринформ.

«Сотрудник российского консульства в Страсбурге подозревается в сбыте краденых велосипедов», - говорится в публикации.

Лицо, которое работает водителем в консульстве РФ, уже было задержано в феврале, но отпущено из-под стражи. А когда полиция вызвала его на спрос, в российском дипломатическом учреждении в Страсбурге заявили, что их сотрудник уехал в Россию из-за состояния здоровья.

Сорокалетний россиянин подозревается в причастности к похищению и перепродаже более 300 велосипедов элитных моделей, общей стоимостью около 100 тыс. евро.

Сейчас французская полиция объявила гражданина РФ в розыск.

В поле зрения правоохранителей сотрудник консульства РФ попал, когда бывший первый заместитель мэра Страсбурга заявил о похищении своего электрического велосипеда, который он оставил возле здания Совета Европы. Пострадавший нашел объявление о продаже именно своего велосипеда по заниженной в два раза цене на популярном сайте и сообщил об этом в полицию.

Сотрудники полиции начали спецоперацию и договорились под видом покупателей о встрече. Затем они сообщили, что встреча была назначена перед входом в здание Генерального консульства РФ в Страсбурге.

В подтверждение легальности приобретения похищенного велосипеда россиянин предъявил фальшивый финансовый документ с печатью консульства.

В дипломатическом учреждении РФ ситуацию не комментируют, мотивируя это требованиями относительно защиты личных данных.

Как известно, Страсбург является первым во Франции и четвертым в Европе городом по развитию и доступу к велосипедной инфраструктуре. Этот транспорт является очень популярным в столице Эльзаса. Ежегодно в Страсбурге похищают около 5 тыс. велосипедов. Во Франции с 1 января 2021 года продавцы обязаны наносить на велосипед специальный уникальный номер. Пока что это требование действует в отношении новых велосипедов. С 1 июля присвоение номеров будет обязательным при оформлении продажи велосипедов, которые были в употреблении.