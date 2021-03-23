Национальный банк раскритиковал законопроект №4364, которым предлагается установить предельный размер межбанковской комиссии (интерчейндж).

Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

«В Верховной Раде Украины и на заседании Национального Совета Реформ активно обсуждается вопрос о необходимости включения в текст законопроекта о платежных услугах, регистрационный № 4364, при его доработке ко второму чтению норм, устанавливающих предельный размер комиссии интерчейндж. В связи с этим приводим общую позицию Национального банка Украины и главы подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольги Василевской-Смаглюк по нецелесообразности законодательного ограничения предельного размера комиссии интерчейндж», - отметил в Нацбанке.

В частности, подчеркивается необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж, ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращения доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей.

Авторы идеи установки законодательного ограничения предельного размера комиссии интерчейндж настаивают на том, что это будет способствовать гармонизации украинского законодательства с законодательством Европейского союза и приведет к позитивным изменениям, в частности – к уменьшению цен на товары и услуги.

«Однако анализ результатов внедренного в 2015 году административного регулирования интерчейндж в Европейском Союзе не позволяет говорить об однозначных преимуществах для потребителей, зато дает основания утверждать, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж привело к наступлению негативных последствий, в частности:

выросла стоимость годового обслуживания кредитных карт;

исчезли с рынка предложения по бесплатному обслуживанию дебетовых карт; уменьшилось общее количество карт в обращении и среднее количество карточек на одного человека;

увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств; выросла вapтисть тpaнскopдoниx операций (за пределами страны банка-эмитента) сократились программы кэшбек по стимулированию безналичных расчетов, которые формально существуют, но фактически не дают пользователю возможности получить существенную сумму кэшбек.

Данные о последствиях введенного регулирования комиссии интерчейндж в других странах мира также свидетельствуют, что оно не способствовало достижению поставленных целей:

в США после введения регулирования комиссии интерчейндж цены для конечного потребителя не изменились. В то же время банки сократили свои программы лояльности или ввели дополнительные комиссии за обслуживание счетов;

в Австралии регулирования комиссии интерчейндж оказалось сложным, неэффективным и экономически необоснованным, поскольку не повлияло положительно на конечного потребителя. После введения регулирования банки увеличили стоимость годового обслуживания карт, а торговцы и конечные потребители не стали платить меньше за товары и услуги.

«Мы считаем, что резкое законодательное ограничение предельного размера комиссии интерчейндж опасно и может иметь негативные последствия для эффективного функционирования платежного рынка Украины», - подчеркнули в НБУ.

Это может привести к остановке развития и, вероятно, свертыванию pos-терминальной сети; увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и свертыванию программ лояльности (кэшбек, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).

Альтернативой может стать эволюционное и гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами.

«Мы видим готовность и желание платежных систем и банков-эмитентов платежных карт постепенно двигаться в этом направлении. Призываем парламент и другие государственные органы воздержаться от идеи законодательного ограничения предельного размера комиссии интерчейндж и дать возможность финансовому рынку самостоятельно и демократическими методами решать вопрос стоимости финансовых услуг», - резюмировали в НБУ.