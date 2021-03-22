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В Беларуси задержали гражданку Украины, которая в 1990-х годах совершила наркопреступление на территории РФ и длительное время скрывалась от наказания. Об этом сообщил российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

В 1996 году беглянка совершила на территории РФ преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено, что в том же году она уехала в Беларусь, через несколько лет вышла замуж, сменила фамилию и получила вид на жительство. Между тем российский суд в 2008 году заочно приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным УФСИН, решается вопрос о ее экстрадиции в Россию.

На сайте регионального управления ведомства сообщается, что найти и задержать преступницу удалось в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».
ForUm

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