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На Житомирщине нашли тело 17-летнего Ивана Мысливого, который исчез ночью 19 марта.

Как сообщила пресс-служба облполиции, 22 марта тело юноши из Радомышля нашли в камышах в пруду.

«4 суток его разыскивали полицейские и местные добровольцы. Парня нашли, но, к сожалению, мертвым. Помогли водолазы областной аварийно-спасательной службы, которые обследовали прибрежную полосу воды. Тело юноши находилось в камышах, и визуально с берега его заметить было невозможно», - говорится в сообщении.

По информации полиции, 19 марта парень отдыхал с друзьями в центре города. После этого знакомый подвез его на своем автомобиле домой – высадил около 1:00.


 

 

 
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