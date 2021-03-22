Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет стать членом ЕС и НАТО «в промежутке от 5 до 10 лет».

Об этом Шмыгаль рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает «Европейская правда».

«Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО», - сказал премьер-министр.

Шмыгаль считает, что есть две причины, почему Украина до сих пор не в ЕС.

«Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению», - сказал он.

Вместе с тем Шмыгаль признал, что решающим для членства в ЕС будет прогресс в проведении реформ.

«В борьбе против коррупции или в правосудии должны быть достигнуты европейские стандарты. Мы интенсивно над этим работаем. Мы также проводим переговоры с Брюсселем по Соглашению об Общем авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка. Прежде всего, это касается интеграции Объединенной энергетической системы Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E. Мы приближаемся к Европе шаг за шагом», - сказал он.

По словам Шмыгаля, Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе и уже очень тесно сотрудничает с НАТО.

«Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что «двери НАТО открыты для Украины», - сказал премьер-министр.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.