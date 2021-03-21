Начиная с апреля 2021 года в Греции будут бесплатно распространять тесты на коронавирус COVID-19, которые можно сделать самостоятельно.

Об этом сообщается Reuters.

В правительстве сообщили, что все, у кого есть номер социального страхования, могут получить четыре набора для тестирования в месяц в аптеках.

Тестовые наборы имеют точность в 95−99% и требуют образцы из носа и слюны. Всем, у кого будет положительный результат, необходимо будет сообщать об этом в больницы.

Правительство сообщило, что Греция будет первой европейской страной, которая сделает такие наборы бесплатными.

За последние сутки в Греции зафиксировало 2785 новых случаев COVID-19 и 64 смерти. С начала эпидемии в стране заболели 235 611, более 7000 умерли.

Напомним, глава Еврокомиссии пригрозила запретом на экспорт AstraZeneca.