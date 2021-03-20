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В воскресенье 21 марта на телеканале "Перший Незалежний" состоится специальный эфир по случаю праздника Торжества Православия.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, начало прямого эфира на Youtube-канале телеканала в 11.00.

С 14.00 до 15.00, а также с 16.00 до 17.00 в эфир выйдет международный медиапроект "Люди", участниками которого станут культуролог и телепродюсер Юрий Молчанов, поэт Ян Таксюр, рок-музыкант Олег Карамазов, священнослужители Украинской Православной Церкви и общественные деятели.

Благодаря телевизионным прямым включениям присутствующие в студии "Першого Незалежного" будут вести диалог с участниками Крестных ходов из всех городов Украины.

Как сообщалось, в областных центрах Украины пройдут Крестные ходы, там, где это разрешено исходя из карантинных ограничений. Люди, которые примут участие в Крестных ходах, будут молиться о мире в Украине.
ForUm

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