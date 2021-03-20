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В кинотеатрах шести городов Украины 21 марта в день Торжества Православия покажут фильм «Где ты, Адам?» — об афонском монастыре Дохиар и его многолетнем игумене — старце Григории (Зумисе).

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на Фейсбук продюсера фильма протодиакона Александра Плиски, продажа билетов открыта на сайте сети кинотеатров «Планета кино».

«Фильм действительно стал событием для многих: человек церковный прикоснулся к источнику живой афонской веры, человек культурный — получил эстетическое наслаждение. Человек, ищущий свет, очень надеемся, нашел в этом фильме то, что он искал. Передо мной изначально стояла задача, чтобы наш фильм не был ограничен каким-либо религиозными, национальными или политическими контекстами, и поэтому каждый человек, в каком бы состоянии он ни находился, найдет в этом фильме что-то свое, важное, искомое. И это важная победа в реализации такого замысла», — отметил протодиакон Александр Плиска.

Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки на Афоне, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

Документальный фильм режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра Плиски «Где ты, Адам?» — обладатель гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участник официальных программ Таллинского международного кинофестиваля «Тëмные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

«По отзывам зрителей это фильм, который останавливает время; фильм, в котором ты найдёшь себя; где ты умрешь и воскреснешь, чтобы жить. Как говорится, спешите видеть», — призвали авторы фильма.

Полный список кинотеатров, где идут показы, можно найти на посвящённом фильму сайте.

 
ForUm

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