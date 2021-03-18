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Двухпартийная группа законодателей в верхней палате США внесла на рассмотрение Сената законопроект относительно усиления взаимодействия с Украиной в сфере безопасности.

Об этом говорится в соответствующей записи на официальном сайте Сената, передает Укринформ.

Проект закона имеет название «О содействии партнерству в сфере безопасности с Украиной и для других целей» и уже зарегистрирован под номером S.814. Однако в тексте документа говорится, что он может также интерпретироваться как «Акт о партнерстве с Украиной в сфере безопасности - 2021».

Законопроект описывает историю оккупации территории Украины, начиная с 1919 года - от советской власти до оккупации немецкими фашистами в 1940-е годы и Россией в 2014 году. Документ также раскрывает смысл для Конгресса и в целом для Соединенных Штатов относительно поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.

В то же время, он определяет стратегию США относительно дипломатической поддержки Украины и подчеркивает необходимость для госсекретаря внедрить до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине. Кроме того, законопроект требует от президента США назначить Специального посланника по вопросам Украины.

Проект закона также содержит раздел о военной помощи Украине, которая предусматривает ежегодное выделение 300 млн долл. на это в период до 2026 года. Документ предусматривает, в том числе, содействие США для предоставления Украине оборонной помощи со стороны третьих стран. Кроме того, предусматривается выделение 4 млн долл. ежегодно до 2026 г. на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).

Автором законопроекта выступил сенатор-республиканец Джеймс Риш. Соавторами указаны его однопартийцы Роб Портман, Джон Барассо, а также представители Демократической партии Роберт Менендес, Крис Мерфи и Джин Шахин.

Для утверждения документа в Конгрессе США его должны принять и Сенат, и Палата представителей, после чего проект закона подается на подпись президенту США.
ForUm

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