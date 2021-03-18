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Представители организации «Национальное Сопротивление» облили жидкостью похожей на кровь и заклеили плакатами с обвинением в финансировании пророссийских сил, в частности партии Шария, одну из заправок сети БРСМ в Киеве. Об этом стало известно из сообщения организации в Facebook.

«Национальное Сопротивление» пришло в гости к спонсорам Шария – сети заправок «БРСМ-Нефть». Журналистами было доказано, что БРСМ тратит миллионы гривен «черного нала» на финансирование этой ватной шоблы. Сегодня мы пришли, чтобы барыги поняли – в Украине не место пособникам оккупантов и мы прикроем каждый источник, из которого получают средства пророссийские шестерки и агентура», – говорится в сообщении организации.

В «Национальном сопротивлении» также отметили, что украинские патриоты, добровольцы и ветераны не будут спокойно смотреть на то, как на нашей земле кремлевская сволочь финансирует подрывную деятельность против Украины.

«Всем, кто выбрал для себя сотрудничество с врагом придется ответить за свои действия», – резюмировали в сообщении организации.

Как сообщалось ранее, журналисты-расследователи из программы «Наши деньги с Денисом БИГУС» утверждают, что сеть автозаправочных станций «БРСМ-Нафта» финансирует деятельность политического проекта «Партия Шария», лидером которого является блоггер Анатолий Шарий. Об этом говорится в расследовании, авторы которого ссылаются на переписку членов политической силы.
ForUm

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