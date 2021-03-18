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Главы МИД стран G7 заявили, что любые попытки России узаконить оккупацию украинского Крыма не будут признаваться.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление министров, опубликованное министерством иностранных дел Великобритании.

«Мы, министры иностранных дел стран G7, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, и высокий представитель Европейского Союза, едины в своем осуждении дальнейших действий России по подрыву суверенитета Украины, ее территориальной целостности и независимости» - говорится в заявлении.

«Сегодня, спустя семь лет после незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», - заявили министры.

Они отметили, что использовав силу против территориальной целостности Украины, Россия явно нарушила международное право.

«Мы осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить это не признаются и не будут признаны», - говорится в заявлении.

Министры также осудили нарушение Россией прав человека на оккупированном полуострове, особенно прав крымских татар.

«Мы принципиально приветствуем инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму», - говорится в заявлении G7.

Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовали заявление министров. «Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращения агрессии России», - отметил Зеленский.

«Приветствую сильный сигнал поддержки Украины и осуждение агрессии РФ от министров иностранных дел G7. Россия - сторона конфликта, не посредник, который должен разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы», - написал Кулеба в Twitter.
ForUm

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