Комиссия по присвоению звезд гостиницам возобновляет работу, сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Утвержден новый состав Комиссии по установлению категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению.

«Есть 75 заявок от отельеров на определение категорий, то есть – присвоение звезд. Сейчас такие категории из пяти тысяч заведений размещения в Украине имеют не более двухсот. Большая часть заявок подана впервые, в части участников рынка уже заканчивается срок действия лицензий, некоторые требуют категоризации для открытия игорных заведений», - отмечает председатель Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Полномочия по установлению категорий гостиницам в прошлом году были переданы от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в ГАРТ, деятельность которого направляется Министром культуры и информационной политики Украины.

В состав обновленной комиссии вошли представители ГАРТ, МКИП, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, представители общественности, специалисты гостиничной и туристической отраслей.

Главные отличия в работе новосозданной комиссии под руководством ГАРТ:

Юридический статус . С этого времени в своей деятельности комиссия руководствуется нормативно-правовым актом, изданным МКИП и зарегистрированным Министерством юстиции Украины. Ранее ее деятельность регулировал только внутренний организационно-распорядительный документ.

. С этого времени в своей деятельности комиссия руководствуется нормативно-правовым актом, изданным МКИП и зарегистрированным Министерством юстиции Украины. Ранее ее деятельность регулировал только внутренний организационно-распорядительный документ. Добродетель . Из состава комиссии изъяли представителей органов стандартизации и сертификации, которые участвовали в консультациях в начале реконструкции или строительства заведения временного размещения, в промежуточной оценке соответствия гостиницы ожидаемой категории. И одновременно принимали решение о присвоении категории в составе вышеупомянутой комиссии - это создавало конфликт интересов на всех этапах.

. Из состава комиссии изъяли представителей органов стандартизации и сертификации, которые участвовали в консультациях в начале реконструкции или строительства заведения временного размещения, в промежуточной оценке соответствия гостиницы ожидаемой категории. И одновременно принимали решение о присвоении категории в составе вышеупомянутой комиссии - это создавало конфликт интересов на всех этапах. Прозрачность. Все заседания комиссии будут проходить с онлайн-трансляцией рассмотрения каждого пакета документов для обеспечения публичной, правдивой и прозрачной оценки претендентов.

Трансляция первого заседания комиссии состоится 16 марта с 13:00 до 17:00 на официальной Фейсбук-странице ГАРТ.

«Мы и в дальнейшем планируем еженедельно рассматривать все 75 заявок в очередности поступления в течение марта-апреля 2021 года. Графики всех заседаний будут обнародованы в ближайшее время на официальном сайте Государственного агентства развития туризма», - отметила председатель агентства.

Также параллельно начала работу Комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения Комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с ее выводами.

Справка: ГАРТ - Государственное агентство развития туризма является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в туристической сфере.