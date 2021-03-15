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Во время поста человек делает себя способным снова войти в Рай.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди во время Чина прощения в Киево-Печерской лавре.

«Пост - это время обновления человека, духовного обновления. Пост - это время, когда мы излечиваем те раны, которые наносит нам грех. Пост - это время, когда человек освобождается от власти диавола и делает себя свободным во Христе», - напомнил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что пост не является временем только скорби.

«Если там и есть скорбь, то только когда я скорблю о том, что не могу освободиться от того греховного ига, которое тяготеет на мне. Это единственная скорбь, которая в посте должна присутствовать. Других скорбей там не может быть», - сказал Предстоятель.

По словам Блаженнейшего, постящийся должен быть «бодрым и великодушным», а воздержание от пищи необходимо, но составляет лишь малую его часть.

Митрополит Онуфрий посоветовал каждому верующему подобрать себе пищу, которую ему лучше употреблять в пост. При этом лучше есть чаще, но немного, чем «держать строгий пост несколько дней, а потом съесть столько, что уже не можешь дышать».

Предстоятель призвал к посту в пище обязательно присоединить молитву.

«Молитва и пост - эти те два крыла, с помощью которых человек взлетает на Небо, поднимается по ступеням духовного совершенства», - сказал он.

Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы Господь укрепил каждого и помог идти путем Великого поста, «чтобы мы в радости встретили великий праздник Светлого Христового Воскресения - праздник, который напоминает нам о том, что Господь Своим Воскресением разрушил ад и отнял силу у смерти, и вернул нам утерянный Рай».
ForUm

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