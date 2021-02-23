Контрразведчики СБУ разоблачили активиста так называемой «крымской весны», который способствовал оккупации АР Крым российскими агрессорами. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно аннексированного Крыма при въезде на материковую часть Украины.

Задокументировано, что весной 2014 он инициативно вступил в общественную организацию «Автоканал Севастополя», в которой способствовал РФ аннексии территории полуострова.

Также в составе так называемой крымской «Самообороны» злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового «парламента Республики Крым» и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании.

Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью «В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019».

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республике Крым.