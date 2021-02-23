также в разделеОбщество
На здании Харьковского горсовета установят мемориальную доску Кернесу 7
Бывшего топ-менеджера Укрзализныци разоблачили на хищении миллионов 19
В Украину прибыл самолет с вакциной 28
Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы за похищение человека 135
Декан Летной академии требовал взятки за допуск к полетам 25
Закарпатские депутаты обратятся в прокуратуру из-за забора вокруг Невицкого замка 18
В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca 20
Министр обороны выступает за создание военной полиции 13
Некоторые сорта винограда в Крыму – под угрозой исчезновения 19
В Украине – 4182 новых случая COVID-19 за сутки 12
На Буковине закрывают школы и ограничивают работу заведений 14
22 февраля. Картина дня 26
Хомчак: Угрозы захвата «серой зоны» на Донбассе нет 15
Языковой омбудсмен требует объяснений из-за инцидента на матче 33
Синоптик: Украина еще получает пульсации холода 14
В ОП вспышку COVID-19 на Прикарпатье связали с иностранными туристами и «Буковелем» 23
Кадыров о фото с Уруским: Знал бы – не подпустил 42
СБУ: Санкции против «Спортмастера» ввели из-за работы в Крыму 37

Контрразведчики СБУ разоблачили активиста так называемой «крымской весны», который способствовал оккупации АР Крым российскими агрессорами. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно аннексированного Крыма при въезде на материковую часть Украины.

Задокументировано, что весной 2014 он инициативно вступил в общественную организацию «Автоканал Севастополя», в которой способствовал РФ аннексии территории полуострова.

Также в составе так называемой крымской «Самообороны» злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового «парламента Республики Крым» и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании.

Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью «В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019».

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республике Крым.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги