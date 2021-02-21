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Мигелина Элои Дос Сантос, мать экс-нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо, умерла из-за коронавирусной инфекции. Еще в декабре стало известно о ее болезни.

Роналдиньо в декабре 2020 года сообщил, что его мать заразилась COVID-19. Она лежала в отделении интенсивной терапии.

Роналдиньо, являющийся чемпионом мира 2002 года и обладателем «Золотого мяча»-2005, завершил карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом был «Флуминенсе».

Напомним, развитые страны закупают COVID-вакцин больше, чем им нужно.
ForUm

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