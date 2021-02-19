Киев готовится к возможным подтоплениям, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Исходя из прогнозов синоптиков, большого подтопления в столице не должно быть. Снег будет таять не так быстро, и из-за так называемых «температурных качель» вода в реках будет прибывать в пределах нормы. Возможны проблемы возле объектов, которые находятся вблизи Днепра, но их не так много», - сказал Кличко.

По словам мэр, к столице продолжает работать снегоуборочная техника, которая расчищает улицы и вывозит снег из города.

С начала снегопадов коммунальная корпорация «Киевавтодор» вывезла более 90 тыс. тонн снега. Также с помощью двух снегоплавильных комплексов этой зимой уже растопили более 15 тыс. тонн снега.

«Департаменту муниципальной безопасности, а также главам столичных районов поручено подготовить все подразделения для реагирования на случай наводнения и определить объекты, которые могут пострадать», - сказал Кличко.