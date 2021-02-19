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18 февраля. Картина дня 12

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Россия и Китай попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса. Об этом она заявила в интервью DW в четверг, 18 февраля.

«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», - отметила Крамп-Карренбауэр.

По мнению главы Минобороны ФРГ, было бы наивно полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о КНР, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО.

«С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», - констатировала немецкий министр.

Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.
ForUm

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