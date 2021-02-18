Стоимость криптовалюты Bitcoin установила новый рекорд, достигнув отметки в 52 231 доллар США.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Coindesk.
Вчера в 23:00 по Киеву стоимость криптовалюты достигла отметки 52 231 доллар США, укрепившись за 24 часа на 7,16%.
Отмечается, что другие криптовалюты, среди которых Ethereum и Litecoin, также демонстрируют рост.
Bitcoin, самая популярная криптовалюта в мире, составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время