также в разделеЭкономика
НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии 12
Кабмин установил предельную цену на газ для религиозных организаций 12
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 24
Украинское молоко скоро появится в Японии и Аргентине 24
Гетманцев: Украина теряет $2 млрд из-за махинаций при экспорте зерна 33
Великобритания получила возможность импортировать рыбу в Украину 22
В Украине сократилось производство продуктов 24
В Нафтогазе озвучили себестоимость добычи украинского газа 40
Нафтогаз будет сотрудничать с крупнейшей энергокомпанией Юго-Восточной Европы 20
Гетманцев: В ближайшее время ВР примет закон о растаможке «евроблях» за €1000 65
Украина полностью отказалась от вывоза отработанного ядерного топлива в РФ 56
Стоимость биткоина приблизилась к $50 тысячам 8
В Укрэнерго уверяют, что отключений потребителей не будет 11
В Нафтогазе озвучили шаги Украины, если «Северный поток-2» не достроят 82
В Раде хотят запретить импорт электроэнергии из РФ 15
Яйца и сахар за год подорожали на 50% 18
Кабмин упростил условия получения ипотеки под 7% 13
В Кабмине озвучили размер компенсации за электроотопление 42

Стоимость криптовалюты Bitcoin установила новый рекорд, достигнув отметки в 52 231 доллар США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Coindesk.

Вчера в 23:00 по Киеву стоимость криптовалюты достигла отметки 52 231 доллар США, укрепившись за 24 часа на 7,16%.

Отмечается, что другие криптовалюты, среди которых Ethereum и Litecoin, также демонстрируют рост.

Bitcoin, самая популярная криптовалюта в мире, составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги