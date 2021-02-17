также в разделеОбщество
На Буковине заняты более 80% коек для больных COVID-19 8
На Житомирщине задержали живодера, который убивал и ел соседских собак 10
Чиновники Укрзализныци растратили более 4,5 миллиона 9
Укрзализныця хочет внедрить Wi-Fi во всех поездах 7
Кабмин разрешил пустить зрителей на матч «Динамо» - «Брюгге» 11
Украина вынесет вопрос обысков в Крыму на Генассамблею ООН 15
Поселку на Донбассе хотят вернуть название Нью-Йорк 17
В Украине снимут фильм, который развенчает советские мифы о Донбассе 17
Прикарпатье с понедельника объявят красной зоной карантина 28
Заочно будут судить боевика, который воевал против «киборгов» 15
Заказать или обменять водительские права теперь можно через «Дию» 19
На Северо-Крымском канале достроят дамбу, чтобы исключить попадание воды в Крым 28
Польские СМИ пишут, что американские дипломаты отрицают свою причастность к закрытию оппозиционных украинских телеканалов, но им никто не верит 47
На Прикарпатье из-за нехватки COVID-коек развернут временный госпиталь 22
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ 15
В регионах с красным уровнем карантина не будут закрывать детсады и начальную школу 11
Суд разрешил спецрасследование в отношении бывшего руководителя милиции Киева 10
Дело организаторов убийства Окуевой направлено в суд 14

НАТО планирует дополнительные виды мер по Украине в 2021 году для улучшения совместимости сил.

Об этом сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне, передает «Европейская правда».

«Как партнер расширенных возможностей, Украина сможет получить новые возможности. Это предполагает улучшенный доступ к программам совместимости, проведение учений, обмен информацией и также изучение нашего общего опыта. Также НАТО вместе с партнерами из Украины работает над практическими инициативами, и в этом году мы будем работать вместе с Украиной над тем, чтобы улучшить нашу программу, будут дополнительные виды мероприятий, чтобы улучшить нашу совместимость», - рассказала она на брифинге в среду.

Винета Кляйне добавила, что Альянс приветствует усилия Украины по разработке национальной системы устойчивости и будет поддерживать Украину в этих стремлениях.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8293 грн.
10
Теги