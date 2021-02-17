НАТО планирует дополнительные виды мер по Украине в 2021 году для улучшения совместимости сил.

Об этом сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне, передает «Европейская правда».

«Как партнер расширенных возможностей, Украина сможет получить новые возможности. Это предполагает улучшенный доступ к программам совместимости, проведение учений, обмен информацией и также изучение нашего общего опыта. Также НАТО вместе с партнерами из Украины работает над практическими инициативами, и в этом году мы будем работать вместе с Украиной над тем, чтобы улучшить нашу программу, будут дополнительные виды мероприятий, чтобы улучшить нашу совместимость», - рассказала она на брифинге в среду.

Винета Кляйне добавила, что Альянс приветствует усилия Украины по разработке национальной системы устойчивости и будет поддерживать Украину в этих стремлениях.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.