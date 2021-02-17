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В Житомирской области задержали парня, который убивал собак и, по предварительным сведениям, употреблял их мясо, сообщает пресс-служба областной полиции.

Вечером 16 февраля в Коростышевский отдел полиции поступило сообщение от жителей одного из сел Харитоновской ОТГ, что местный житель отлавливает соседских собак и убивает их. Для проверки указанных сведений по адресу проживания мужчины выехали полицейские, а затем и следственно-оперативная группа.

В сельском хозяйстве одиночкой проживает 27-летний мужчина. При осмотре его домовладении правоохранители и обнаружили доказательства издевательств над животными. В хозяйственном помещении находились тушка убитой собаки, а также останки еще двух собак. Вместе с этим изъяты орудия совершения правонарушения.

Как стало известно по предварительно собранными сведениями, парень заманил в свой двор, по его убеждению, бродячих животных и убил для дальнейшего потребления. Полицейские уже получили сведения о том, что такие случаи случались и до сих пор. Ранее мужчина к ответственности за любые правонарушения не привлекался.

Теперь же его действия квалифицированы правоохранителями как жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Мужчина взят под стражу в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

По действующему законодательству мужчине может грозить лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
ForUm

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