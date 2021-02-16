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С 2014 года Военно-морские силы Российской Федерации увеличили боевой состав надводных кораблей и подводных лодок в оккупированном Крыму на 45%. Об этом в интервью Укринформу заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

«В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования «Калибр» - 13 единиц. Недавно в боевой состав ЧФ был принят очередной малый ракетный корабль «Грайворон», который также является носителем крылатых ракет «Калибр». Таким образом, их суммарный ракетный залп составляет около 80 ракет», – отметил он.

Кроме того, Неижпапы, количество боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов - в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц, количество боевых бронированных машин увеличено в 6 раз, ракетных систем залпового огня увеличено в 6,5 раза. Развернута система противовоздушной/противоракетной и противокорабельной обороны. А количество военнослужащих увеличено в 3 раза и превысило 40 тыс. человек.

«Я хотел бы еще отметить рост числа комплексных учений российских военных. Учения проводятся как наступающего, так и оборонного характера. Рост количества проведенных мероприятий боевой подготовки, по сравнению с предыдущими годами, является существенным и проводится с отработкой действий в составе разведывательно-ударных/разведывательно-огневых контуров. Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу», – подытожил он.
ForUm

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