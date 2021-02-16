Европейский Союз в этом году планирует начать два проекта по противодействию дезинформации в Украине.

Об этом заявил заместитель главы Представительства Евросоюза в Украине Реми Дюфло на международном онлайн-семинаре «Противодействие дезинформации: европейские подходы и стандарты», сообщает Укринформ.

Дипломат отметил, что дезинформация может быть губительной для любого общества, поскольку может использоваться как форма воздействия на открытые общества и их демократические институты.

«Европейский Союз поддерживает Украину в ее борьбе с дезинформацией. Мы будем продолжать это делать», - сказал Дюфло.

По его словам, речь идет о необходимости усиления ответа на кибератаки, а также повышение уровня медиаграмотности. В этом контексте заместитель главы Представительства ЕС напомнил, что Евросоюз осуществляет в Украине проект на 2 млн евро, направленный на улучшение противодействия дезинформации.

«В этом году у нас будут два новых проекта. В рамках первого мы будем изучать имидж Украины в отдельных странах, а второго - исследовать, как формируются взгляды в районах к востоку от контактной линии», - сказал Дюфло.

Он добавил, что, кроме этого, Евросоюз также планирует позже в этом году начать проект с целью поддержки противодействия дезинформации на местном уровне.