Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми, в частности, существенно упрощаются критерии для заемщиков, сообщает пресс-служба правительства.

Прежде всего принятым постановлением предусмотрено исключение определения категорий лиц, которые могут быть заемщиками. А именно: теперь, чтобы стать участником программы «Доступная ипотека» под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Также отменено требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

«Решением правительства существенно упрощаются критерии для потенциальных заемщиков новой ипотечной программы. Таким образом, «Доступная ипотека» под 7% становится еще доступнее, и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сфере ипотечного кредитования сможет широкий круг граждан. Также постановлением внесен ряд технических правок, предложенных банковским сообществом. Это является продолжением конструктивного диалога по быстрому и эффективному запуску доступной ипотеки», - прокомментировал решение заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Напомним, 27 января Кабинет Министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7%