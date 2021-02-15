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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус весной инициирует законопроект о запрете импорта электроэнергии, антрацитового угля из России.

Об этом Герус заявил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка», передает УНИАН.

«Я думаю, что мы весной перейдем к тому, чтобы в каком-то виде, возможно, через закон ограничивать импорт электроэнергии, в частности, из Российской Федерации... Я буду инициировать решение, которое будет касаться и электроэнергии, и антрацитового угля», - сказал он.

По словам Геруса, кроме полного запрета импорта также возможно будет предложен механизм специальных пошлин. Эта инициатива нардепа будет касаться нефтепродуктов, сжиженного газа и коксующегося угля.

Напомним, Украина 1 февраля начала осуществлять импорт электроэнергии из России.
ForUm

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