Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым. Существует риск того, что вывод войск НАТО может превратить страну в убежище для террористов.
Об этом рассказал Столтенберг изданию Welt am Sonntag.
«Мы можем остаться и продолжать военное участие. Или же можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Простого выбора нет», - заявил он.
При этом он отметил, что ни одна страна НАТО не хочет оставаться в Афганистане «дольше, чем необходимо».
«Талибы должны сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группировками. Вместо этого мы наблюдаем неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, который также направлен против медиков, судей и журналистов», - заявил генсек НАТО.
Он добавил, что в ближайшее время состоится первая встреча НАТО на уровне министров с новой администрацией США.
«Я ожидаю, что союзники проведут интенсивное обсуждение по поводу будущего присутствия НАТО в Афганистане», - заявил Столтенберг.
Напомним, НАТО призывает РФ вывести свои силы из Восточной Украины.
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