Североатлантический Альянс является последовательным в поддержке Украины, приветствует ее усилия по поиску мирного решения для ситуации в Восточной Украине и призывает Россию вывести свои войска из этого региона.

Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Во время нашей встречи сегодня мы обсудили ситуацию по безопасности в Украине и в Черноморском регионе. Союзники по НАТО являются едиными в осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и ее агрессивных действий в Восточной Украине. Мы призываем Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с ее территории. Я приветствую усилия Украины в работе по поиску мирного решения для этого конфликта», - отметил руководитель Альянса.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.