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Европейская комиссия расширит программу технической помощи Украине на сумму в размере 800 тысяч евро в рамках сотрудничества в сфере критического сырья.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович, сообщает «Европейская правда».

«Вскоре мы запустим стратегическое партнерство по сырых материалах и аккумуляторах», - написал Шефчович в Twitter в четверг.

Он добавил, что как часть этого партнерства ЕС готов расширить программу технической помощи, включив в нее сферу критической сырья и повысив бюджет на дополнительные 800 тысяч евро.
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