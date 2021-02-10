также в разделеЭкономика
После вакцинации 10 миллионов граждан ВБ может дать Украине крупный кредит 16
Глава НКРЭКУ допускает нарушения на всех ТЭС 13
В январе инфляция в годовом измерении ускорилась до 6,1% 9
Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20% 10
Из-за пандемии мировая торговля упала на 32% 15
Падение ВВП Украины замедлилось до 1% 14
РФ запретила ввоз из Украины некоторых видов железнодорожной продукции 19
Отопление и горячая вода пока не подорожают: подписан меморандум 33
Цена на нефть впервые за год превысила $60 18
Как будут начислять пенсии после запуска электронной трудовой книжки 24
НБУ изучает возможность выпуска е-гривны 17
В Украине упростили процедуру изменения поставщика газа для получателей субсидий 17
«Центрэнерго» просит Кабмин снизить цену на газ для их ТЭС 32
Международные резервы Украины в январе сократились до $28,8 млрд 26
УЗ получила только 15,8% компенсаций за перевозку студентов в 2020 году 14
Украинская молочка вышла на ливанский рынок 13
Кулеба: Украина сможет отключиться от российской электросистемы не ранее 2023 21
Кабмин готовит смену руководителей таможен 33

Национальный банк после обусловленного коронакризизом перерыва в прошлом году возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости, сообщает пресс-служб НБУ.

Оценка устойчивости будет осуществляться состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.

Регулятор отмечает, что фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества. Оценка качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк «Расчетный центр», который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Финансовые учреждения отобраны по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весами 40%, 50% и 10% соответственно).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги