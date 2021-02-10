Национальный банк после обусловленного коронакризизом перерыва в прошлом году возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости, сообщает пресс-служб НБУ.

Оценка устойчивости будет осуществляться состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.

Регулятор отмечает, что фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества. Оценка качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк «Расчетный центр», который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Финансовые учреждения отобраны по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весами 40%, 50% и 10% соответственно).