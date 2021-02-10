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В Европейской комиссии заявляют, что коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, и призывают к реформе судебной системы.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время обсуждения в Европарламенте отчета об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Украина провела много важных реформ за последние годы. Это было сделано в упорной борьбе, и руководство Украины нужно похвалить. Однако я разделяю вашу оценку о том, что,» несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине». Ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства», - сказал Домбровскис.

Он отдельно отметил данные из отчета о том, что «от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи».

«Ее необходимо остановить - а для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС», - добавил вице-президент ЕК.

Он также подчеркнул, что последние события в области верховенства права и борьбы с коррупцией показывают, что давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы.

«Дорожная карта Венецианской комиссии и G7, которая дополняет постоянные рекомендации делегации ЕС власти и политикам, дает четкие указания относительно того, что необходимо сделать. Мы осознаем сложность задачи. С самого начала вмешательство России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины. Так что лучший ответ - оставаться единым целым и продолжать работать для процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики», - сказал Домбровскис.

Домбровскис в среду встретится в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а 11 февраля состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, 25 января послы стран «Группы семи» по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов по укреплению антикоррупционных институтов и реформированию судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.
ForUm

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