Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина в краткосрочной перспективе хочет получить План действий относительно членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает УНИАН, об этом Шмыгаль сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом, которая транслировалась в онлайн-режиме на платформе ZOOM.

Глава украинского правительства заявил, что Украина будет оставаться важным и предсказуемым партнером Альянса, который стремится присоединиться к НАТО.

«Воплощение реформ является основой для получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО. Это наша ключевая краткосрочная цель. На этой стадии Годовая национальная программа играет наиболее важную роль в реформировании Украины, приближении к стандартам НАТО и подготовке к членству в НАТО», - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина поддерживает диалог с НАТО по широкому кругу вопросов, в том числе в подготовке к членству через воплощение реформы. По его словам, это происходит в сочетании с вопросами борьбы с COVID-19 и противодействия российской агрессии, гибридным формам ведения войны и кибератакам. Также речь идет об укреплении региональной безопасности, особенно в регионе Черного моря, и участия Украины в миротворческих миссиях и операциях безопасности, возглавляемых НАТО, о гендерном равенстве, об укреплении национальной устойчивости и тому подобном.

«Что касается стремлений Украины, конечно, членство в НАТО является для Украины важным приоритетом. Это прописано в нашей Конституции. Мы сегодня это обсуждали с господином генеральным секретарем, и мы абсолютно готовы, и мы делаем наше домашнее задание. Мы приняли целый ряд законопроектов. Мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы. Мы продолжаем переход на стандарты НАТО. Мы проводим совместные учения. Мы участвуем совместно с НАТО в совместных международных операциях, и у нас, действительно, очень много сегодня наработок, которые дают нам надежду на такое быстрое выполнение нашего домашнего задания», - подчеркнул Шмыгаль.

Он сказал, что «достижение стандартов НАТО в секторе обороны и безопасности Украины и будет той предпосылкой, когда мы получим возможность стать полноправным членом».

По его словам, Украина хочет получить ПДЧ вместе с Грузией. «Активно над этим работаем, и считаю, что сегодняшняя наша встреча является довольно положительным и важным, символическим сигналом, и также дает нам хороший заряд, хорошую надежду», - подытожил премьер.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.