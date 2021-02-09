Сегодня, 9 февраля, в Подольском районе столицы на улице Кирилловская, 57 произошло возгорание снегоочистительного трамвая, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения «101» в 13:18. К месту вызова были направлены 2 отделения дежурного караула 14 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления.

По прибытию к месту происшествия во время проведения разведки спасатели установили, что горит крыша снегоочистительного трамвая. Наблюдалось задымление в кабине.

С помощью лестницы пожарные поднялись на крышу трамвая, и с помощью порошковых огнетушителей уже в 13:30 локализовали пожар, а в 13:35 ликвидировали на площади 2 м.кв.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причины пожара устанавливаются.