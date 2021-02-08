Президент Владимир Зеленский подписал закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях» № 1131- ІХ, который Верховная Рада приняла 26 января 2021.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией Украины, об одобрении решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию страны.

Президент в декабре 2020 года подписал указ № 570/2020 «О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участии в многонациональных учениях за пределами Украины на 2021 и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях», требующий утверждения Верховной Радой.

Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тысяч украинских военнослужащих и около 11 тысяч иностранных участников, в частности: многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений «Репид Трайдент-2021», украинско-британской учений «Казак Мейс-2021», украинско-американских учений «Си Бриз-2021», украинско-румынских учений «Риверайна-2021», украинско-британских учений «Вориер Вотчер-2021», украинско-польских учений «Три Мечи-2021» и «Сильвер Сэйбер-2021».

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.