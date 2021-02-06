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Власти Китая предоставили ученым из Всемирной организации здравоохранения полный доступ ко всем объектам и людям в Ухане, которых они опрашивали для проведения расследования причин появления COVID-19. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает AP со ссылкой на заявление Питера Дашака - члена группы ученых, прибывших в КНР.

«Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список. И мы побывали во всех основных местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть», - сказал он.

Эксперт также высоко оценил работу китайских экспертов и особенно заместителя председателя Уханьского института вирусологии Ши Чженли, с которой они сотрудничали во время миссии. Дашак отметил, что в институте их встретили с такой открытостью, которой он даже не ожидал.

 «Давление на это учреждение, я уверен, было сильным, поэтому действительно хорошо, что не только я, но и вся группа международных экспертов могла задать ценные вопросы», - заявил представитель ВОЗ.

Он также рассказал, что команда экспертов уже завершила посещение объектов и проведет следующие несколько дней, изучая данные и консультируясь с китайскими экспертами, а затем представит резюме своих выводов на брифинге.
ForUm

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