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Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.

Фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег, отметили в СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан. Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали 50% от номинальной стоимости доллара США.

Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.

Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

Решается вопрос о сообщении пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.  
ForUm

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