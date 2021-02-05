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Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Он будет дожидаться начала суда в конвойном помещении.

Правоохранители усилили меры безопасности у здания суда. Возле него дежурят полицейские, но их значительно меньше, чем было у Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о замене Навальному условного наказания на реальное. Пока около суда не наблюдается сторонников Навального.

Корреспондент ТАСС также сообщил, что за час до начала заседания в суд прибыл представитель британского посольства. Представитель посольства Франции также прибыл в Бабушкинский суд. Он отказался от каких-либо комментариев и рекомендовал обратиться в пресс-службу дипмиссии.

В свою очередь в суде рассказали, что представители дипведомств Франции и Великобритании запрашивали ранее разрешение присутствовать на процессе. «Эти разрешения дипломатам были даны. Всего на процессе присутствуют два человека», - сообщили в суде.

Ранее официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что со стороны представителей иностранных государств сохраняется интерес к судопроизводству в отношении российского гражданина, на что Мосгорсуд обращал внимание еще в день выездного судебного разбирательства о замене Навальному условного наказания на реальное по делу «Ив Роше».

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня 2020 года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, по версии обвинения, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину Навальный не признает.

Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.
ForUm

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